إجمالي الصادرات الكورية يبلغ مستوى قياسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

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سجل إجمالي الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام رقما قياسيا جديدا، حيث يُتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات السنوية 600 مليار دولار للمرة الأولى.ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم السبت أن صادرات أغسطس قد قُدرت بنحو 51.2 مليار دولار، بزيادة 8.7% على أساس سنوي.وارتفع حجم الصادرات التراكمي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 399.8 مليار دولار.وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت نموا مستمرا لصادراتها بأكثر من 50 مليار دولار طوال أربعة أشهر متتالية منذ مايو الماضي، بينما توقع وزير الصناعة "بيك أون كيو" نمو الصادرات بمعدل 5% خلال الأشهر المتبقية من العام، قائلا إنه من المتوقع أن تبلغ الصادرات السنوية لعام 2018 بأكمله 600 مليار دولار لأول مرة.الواردات من جانبها شهدت ارتفاعا بنحو 9% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 44 مليار دولار في الشهر الماضي.أما الميزان التجاري فقد سجل فائضا تجاريا للشهر التاسع والسبعين على التوالي بقيمة 6.9 مليار دولار.