نزوح أكثر من 300 شخص بسبب الأمطار الغزيرة

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اضطر أكثر من 300 كوري جنوبي إلى النزوح بعد غرق منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأحد الماضي.ووفقا لبيانات من مقر مركز الكوارث والسلامة التابع للحكومة فقد نزح 310 أشخاص من 192 أسرة اعتبارا من مساء الجمعة، بينهم 130 شخصا لازالوا في مراكز الإجلاء.كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إتلاف 780 منشأة عامة بما في ذلك أكثر من 250 طريقا، بينما لا تزال أعمال الترميم جارية في 29 موقعا.كما أدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى غرق أكثر من ألفي منزل ومصنع ومبنى تجاري، في حين تم قطع أربعة طرق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.واضطرت إدارات ثمانية منتزهات وطنية إلى اغلاق المنتزهات تحسبا لأي أخطار جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت حتى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.وقد دعت الحكومة إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في الجنوب، أين يُتوقع هطول أكثر من 40 ملليمتر من الأمطار في الساعة حتى يوم الأحد.