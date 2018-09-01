متوسط سعر البنزين يرتفع إلى 1620 وون

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار البنزين والديزل المحلية للأسبوع التاسع على التوالي، لتحقق من جديد أرقاما قياسية هذا العام.وفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط والتابع لشركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي بمعدل 0.9 وون إلى 1620.3 وون خلال شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.كما ارتفع سعر الديزل إلى 1421 وون والكيروسين إلى أكثر من 948 وون للتر في الأسبوع الأخير من أغسطس.وأرجعت مؤسسة النفط الوطنية أسباب الارتفاع إلى المخاوف من تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع مخزون النفطي الأمريكي، إلى جانب تهديدات إيران بشل الحركة في مضيق هرمز بسبب العقوبات النفطية الأمريكية عليها.