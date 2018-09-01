تدشين استخبارات عسكرية جديدة يوم السبت

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تم إطلاق وحدة استخبارات عسكرية جديدة في كوريا الجنوبية لتحل محل قيادة أمن الدفاع التي تم حلها الشهر الماضي بعد سلسلة من الفضائح.قاد وزير الدفاع "سونغ يونغ-مو" حفل إطلاق وكالة الاستخبارات العسكرية الجديدة تحت مسمى قيادة دعم أمن الدفاع (DSSC)، في مقرها في غواشون بمقاطعة كيونغ كي صباح السبت.أول رئيس للقيادة الجديدة سيكون الجنرال "نام يونغ-شين"، الذي كان آخر قائد للاستخبارات العسكرية القديمة، وكان قد كُلف بقيادة الاستعدادات لإنشاء الوحدة الجديدة.وسيكون قوام الاستخبارات العسكرية الجديدة حوالي 2900 فرد، بدل 4300 في الجهاز القديم.وقد أمرت وزارة الدفاع 750 من ضباط الاستخبارات العسكرية السابقين بالعودة إلى وحداتهم الأصلية في الجيش والبحرية والقوات الجوية.وتم فصل نحو 240 ضابط بعد ثبوت تورطهم في 3 فضائح ضربت الاستخبارات العسكرية القديمة، وهي صياغة وثيقة فرض حالة الطوارئ في أعقاب مظاهرات اسقاط الرئيسة السابقة، مراقبة المدنيين في أعقاب الاحتجاجات على غرق سفينة "سيه وال" في عام 2014، وعمليات تزوير الآراء على الإنترنت لدعم الحكومات المحافظة السابقة.