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مرر مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا قرارًا يوم الخميس لتحديد يومٍ للاحتفاء بالناشط من أجل الاستقلال الكوري "دوسان آهن تشانغ-هو".نتيجة لهذا الفرار، سيُحتفل بذكرة المناضل الكوري بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر في كاليفورنيا ابتداءً من هذا العام.ومرر مجلس الشيوخ القرار بنتيجة 39 إلى صفر مع امتناع نائب واحد عن التصويت، مما يظهر الدعم الكامل لتسمية التاسع من نوفمبر باسم مناضل غير أمريكي.وذكر القرار أن آهن يعتبر أحد أهم الشخصيات الوطنية من قبل الكوريين في الداخل والخارج، وقد ساهم في تعزيز تجربة المهاجرين الكوريين الأمريكيين بشكل كبير.ولد آهن في التاسع من نوفمبر 1878 في كوريا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1902 حيث أمضى 13 عامًا من حياته. أسس أول مستوطنة منظمة للكوريين الأمريكيين، وهي الرابطة الوطنية الكورية، كما قاد حركة استقلال كوريا ضد الحكم الاستعماري الياباني.