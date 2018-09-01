Photo : YONHAP News

أفادت إذاعة راديو آسيا الحرة أن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لعام 2020 رحبت بمشاركة الفرق الكورية الموحدة في الألعاب.وصرح المتحدث باسم اللجنة "ماسا تكايا" للإذاعة يوم الجمعة بأن الألعاب الأولمبية احتفال بالسلام العالمي، وأن طوكيو 2020 ترحب بالرياضيين من العديد من البلدان والمناطق وترحب بالتزامهم بالروح الأولمبية.وقال المتحدث إن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الكوريتين، بهدف تحقيق المشاركة السلسة في الألعاب بشكل يلبي متطلبات جميع الاتحادات الدولية.وأضاف المتحدث أن مسألة تأهل الهيئات الأولمبية الوطنية، بما في ذلك الفرق المشتركة بين الكوريتين، إلى المنافسات في طوكيو أمر تحدده اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية العالمية الأخرى.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت إن جميع الدول، بما في ذلك فريق كوريا الموحدة، يمكنها أن تشارك في ألعاب طوكيو 2020 وفقا للميثاق الأولمبي.صرح وزير الرياضة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" للصحفيين أثناء زيارته إندونيسيا في إطار دورة الألعاب الآسيوية الشهر الماضي إنه اقترح على نظيره الكوري الشمالي أن يشكل الجانبان فرقًا مشتركة لألعاب طوكيو.إذا تم تقديم الاقتراح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيه الكوريتان بشكل مشترك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" كان قد أكد بعد زيارة كوريا الشمالية في مارس الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وعد بأن تشارك بلاده في أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022.