مون يدعو الرئاسة والحزب الحاكم والحكومة إلى التحلي بالحس القيادي

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أعرب الرئيس "مون جيه-إين" عن أمله في أن يتمكن الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي من التحلي بحس قيادي للانطلاق نحو عهد جديد.وشدد مون على الاتصال والتعاون بين الأطراف الثلاثة خلال كلمة افتتاحية في إطار اجتماع ثلاثي عقد في المكتب الرئيسي يوم السبت.وقال مون إنه من مسؤوليات الأطراف الثلاث الواضحة الاستمرار في القضاء على الفساد والآفات الاجتماعية وبناء بلد عادل ومنصف.وأكد الرئيس أنه يجب استعادة السيادة الشعبية والطبيعة العمومية لسلطة الدولة، وإنعاش محرك النمو الاقتصادي.ودعا إلى وجود اقتصاد عادل يسمح للجميع بالتعايش والعيش بشكل جيد، على عكس اقتصاد الإقصاء والاحتكار الذي يحتفظ فيه قليلون بالثروات.ودعا أيضا إلى بذل جهود لتصور مجتمع اقتصادي جديد في شبه الجزيرة الكورية بعد تحقيق نزع السلاح النووي الكامل ونظام سلام دائم.