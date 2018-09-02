[الألعاب الآسيوية] منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يفوز على اليابان ويحتفظ باللقب الآسيوي

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فازت كوريا الجنوبية على اليابان 2-1 يوم السبت في نهائي منافسات كرة القدم في إطار دورة الألعاب الآسيوية 2018 المنعقدة في إندونيسيا، محتفظة بذلك باللقب.في المباراة النهائية على استاد باكانساري في سيبينونغ يوم السبت، أنهى فريق كرة القدم للرجال الـ90 دقيقة بالتعادل السلبي، ليتمكن خلال الوقت الإضافي من تسجيل هدفين بفضل "لي سونغ وو" و "هوانغ هي تشان".نجحت كوريا الجنوبية في الدفاع عن لقبها الآسيوي بنجاح بعد نيله في إنتشون 2014، كما يمنح هذا الفوز لاعبي المنتخب الـ20، بمن فيهم الكابتن "سون هيونغ مين"، إعفاء من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية التي تستغرق عادة نحو عامين.