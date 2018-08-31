كوريا الجنوبية تحتل المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت أمس الأحد في جاكارتا بإندونيسيا بإحراز 49 ميدالية ذهبية و58 فضية و70 برونزية بعد الصين واليابان.وفازت الصين بـ132 ذهبية و92 فضية و65 برونزية، بينما فازت اليابان بـ75 ذهبية و56 فضية و74 برونزية.وكانت كوريا الجنوبية قد وضعت هدفا مبدئيا باحتلال المركز الثاني للمرة السادسة على التوالي بإحراز 65 ذهبية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الميداليات الذهبية التي تحصل عليها كوريا في دورات الألعاب الآسوية الصيفية عن 50 منذ دورة نيودلهي التي أقيمت في عام 1982.وشارك في دورة جاكارتا حوالى 16 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية تنافسوا في 465 مسابقة من أصل 40 رياضة.