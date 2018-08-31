مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يترأس وفدا إلى كوريا الشمالية

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من المقرر أن يتوجه وفد كوري جنوبي رفيع المستوى يتكون من 5 أعضاء إلى كوريا الشمالية يوم الأربعاء القادم، حيث قرر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الأحد تعيين مستشاره الأمني "تشونغ أوي يونغ" كمبعوث خاص ليترأس الوفد.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الوفد الجنوبي يضم رئيس وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون" ونائبه "كيم سانغ كيون"، ونائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ"، ومساعد الرئيس لشؤون الدولة "يون كن يونغ"، إلى جانب مستشارالأمن القومي "تشونغ أوي يونغ".وأضاف المتحدث أن الوفد الكوري الجنوبي سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية باستخدام الطريق البري المباشر عبر الحدود الغربية.وستكون زيارة "تشونغ" لكوريا الشمالية الثانية من نوعها خلال أقل من ستة أشهر، حيث قام بزيارة لبيونغ يانغ في أوائل شهر مارس الماضي على رأس وفد كان يضم نفس الأعضاء، نظرا لأهمية استمرارية الحوار مع كورياالشمالية.وفي أثناء زيارة الوفد الجنوبي إلى بيونغ يانغ، سيبحث مع الجانب الشمالي الترتيبات المتعلقة بالجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين المخطط عقدها في شهر سبتمبر الجاري، والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.