51 % من الشركات الكورية لن تقدم مكافآت لموظفيها في عيد الحصاد

Photo : KBS News

طبقا لنتائج مسح أجراه مؤخرا موقع "سارام إين" المتخصص في سوق العمل على 880 شركة كورية، اتضح أن 450 شركة منها، أي ما يعادل 51.1%، لن تقدم مكافآت لموظفيها بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك" الذي يصادف يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.وأشارت النتائج إلى أن 54.4% من الشركات المشاركة في المسح قد قدمت مكافآت في عيد "تشوسوك" في العام الماضي، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 48.9% هذا العام.ومن المتوقع أن يبلغ متوسط حجم المكافآت التي ستدفعها الشركات لكل موظف هذا العام 620 ألف وون، أي ما يعادل 557 دولارا ، بعد أن كانت 710 آلاف وون في عام 2016، و660 ألف وون في العام الماضي.