40.6 مليون وون متوسط الأجور السنوية لموظفي الشركات الكبرى الجدد خريجي الجامعات

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طبقا لنتائج مسح أجراه موقع "جاب كوريا" على 154 شركة كبيرة و242 شركة متوسطة وصغيرة، بلغ متوسط الأجور السنوية لموظفي الشركات الكبرى الجدد خريجي الجامعات 40.6 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 36 ألفا و500 دولار، بزيادة نسبتها 2.6% مقارنة بالعام الماضي.أما متوسط الأجور السنوية لنظرائهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ 27.3 مليون وون، أي ما يعادل 21 ألفا و300 دولار، بزيادة 1.2% فقط مقارنة بالعام الماضي.وبهذا أصبح الفارق بين متوسط الأجور السنوية بين الموظفين الجدد في الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة 13.3 مليون وون ، بعد أن كان 12.6 مليون وون.