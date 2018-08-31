فرقة بي تي إس الشبابية تتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة الثانية

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استطاعت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية تصدر قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للمرة الثانية.وقالت مجلة "بيلبورد نيوز" في عددها الصادر اليوم الاثنين إن ألبوم الفرقة الجديد بعنوان "أحب نفسك: الإجابة" الذي تم الكشف عنه يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي قد تصدر قائمة "بيلبورد 200" ، وذلك بعد أن تصدر القائمة الألبوم السابق للفرقة بعنوان "أحب نفسك: دموع" في شهر مايو الماضي.وأضافت المجلة أن فرقة "بي تي إس" الأولى والوحيدة من بين فرق أغاني الكيبوب التي تمكنت من احتلال المركز الأول في قائمة "بيلبورد" الأمريكية، ولديها ألبومان تصدرا قائمة "بيلبورد".وقالت إن حجم مبيعات الألبوم الجديد لفرقة "بي تي إس" قد بلغ 185 ألف نسخة حتى يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي.