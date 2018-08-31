الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية يزور سيول

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من المنتظر أن يقوم الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" بجولة تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان قريبا.وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها التي يقوم بها "بيغان" في شمال شرق آسيا منذ تنصيبه.وفي أثناء إقامته في سيول سيلتقى بكبير المفاوضين النوويين الكوريين "لي دو هون"، حيث يبحث معه القضايا المتعلقة بسبل القضاء على حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أعربت عن ترحيبها بتعيين "ستيفن بيغان"، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس شركة "فورد" للسيارات، كممثل خاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ شهر فبراير الماضي.