كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين على إنشائها

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إنه من المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكري السبعين على إنشاء نظامها الحاكم والتي تصادف يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري.واعتمادا على صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" عبر الأقمار الصناعية التجارية يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي، قال "جيفري لويس" مدير برنامج منع الانتشار النووي في شرق آسيا التابع لمعهد "ميدلبري" للدراسات الدولية، إنه يبدو أن هذا العرض في الوقت الحالي مشابه إن لم يكن أصغر من العرض الذي تم تنظيمه في فبراير الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي.لكنه أضاف أنه تم نشر 99 نوعا من المعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات ومدفعيات ذاتية الدفع، وحاملات مشاة وصواريخ مضادة للطائرات، وقاذفات صواريخ.وقالت وكالة "رويترز" إنه ليست هناك مؤشرات على مشاركة صواريخ باليستية عابرة للقارات في هذا العرض.ويرى المراقبون السياسيون أن هناك احتمالا ضئيلا بأن تقوم كوريا الشمالية بعرض صواريخ باليستية عابرة للقارات، نظرا للجمود الذي تواجهه المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة.