افتتاح الجلسة البرلمانية العامة اليوم

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افتتحت اليوم الاثنين الجلسة البرلمانية العامة التي سيستمر انعقادها لمدة 100 يوم.وتعد هذه الجلسة الثانية من نوعها منذ تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين.ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مواجهات بين المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن تمرير مشروعات القوانين الخاصة بتحسين حياة الشعب والإصلاح إلى جانب مشروع الميزانية الحكومية للعام القادم التي يبلغ حجمها 470 تريليونا و500 مليار وون.وضمن الجلسة العامة، سيلقى ممثلو الأحزاب السياسية كلمات خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من سبتمبر، بمن فيهم الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، وزعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "كيم سونغ تيه"، وزعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المعارض الصغير "كيم كوان يونغ".وستعقد جلسات استجواب للهيئات الحكومية على مرحلتين، الأولى خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر، والثانية خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر، كما سيتم إجراء تفتيش برلماني على الهيئات الحكومية خلال الفترة من العاشر وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم.وسيلقى الرئيس الكوري "مون" كلمة أمام البرلمان يوم الأول من نوفمبر القادم يدعو فيها إلى تكثيف التعاون بين المعسكرين الحاكم والمعارض لدعم سياساته ومشروعات القوانين الرئيسية التي طرحتها الحكومة على البرلمان.