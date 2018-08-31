الحكومة الكورية تكشف عن التعديلات على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة

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كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اتفق عليها الجانبان من حيث المبدأ في شهر مارس الماضي.ونشرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الاتفاقية المعدلة على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، حيث اتضح أن التعديلات الرئيسية تشمل تمديد تطبيق التعريفات الجمركية بنسبة 25% على السيارات البيك آب كورية الصنع لمدة 20 عاما، ومضاعفة الحد الأقصى للواردات الكورية من السيارات أمريكية الصنع التي تلبي المواصفات الأمريكية ليصل إلى 50 ألف وحدة لكل جهة منتجة سنويا. كما وافق الجانبان على إضافة بنود لمنع إساءة استخدام نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.وتعتزم الوزارة استطلاع الآراء حول هذه التعديلات حتى يوم الاثنين القادم، ثم تقديمها لوزارة الخارجية ووزارة التشريع الحكومي لبحثها. وسوف تتشاور الوزارة بعد ذلك مع الولايات المتحدة حول موعد التوقيع على الاتفاقية المعدلة بعد مراجعتها بواسطة مجلس الوزراء والموافقة عليها بواسطة الرئيس.وبمجرد التوقيع عليها، ستقدم الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى استكمال جميع الإجراءات المحلية المطلوبة للتصديق على الاتفاقية حتى شهر يناير من العام القادم.