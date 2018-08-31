وزيرة الأراضي تشدد على ضرورة زيادة الضرائب العقارية الشاملة

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شددت وزيرة الأراضي الكورية "كيم هيون مي" على ضرورة زيادة الضرائب العقارية الشاملة بسبب المخاوف من إمكانية استخدام الإسكان الإيجاري كنوع جديد من المضاربات العقارية.وقالت "كيم" في مقابلة مع تلفزيون "كي بي إس" أمس الاثنين إن الوزارة درست البيوت الإيجارية المسجلة في سيول والتي تقل قيمتها عن 600 مليون وون والحاصلة على إعفاءات ضريبية، حيث وجدت أنه في منطقة "كانغ نام" الغنية تم تسجيل 42% من تلك العقارات بعد أن تم شراؤها حديثا. وبناء على ذلك قررت الوزارة النظر في تخفيض الإعانات الضريبية المقدمة لمالكي تلك المساكن المسجلة.وحول سبب اعتقادها بأن أسعار الشقق في العاصمة مستمرة في الارتفاع، أشارت "كيم" إلى السيولة المفرطة في السوق التي يبلغ حجمها حوالي ألف و100 تريليون وون.وقالت إن دافعي الضرائب لا يشعرون بأعباء كبيرة من الضرائب العقارية الشاملة لأن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة، وأشارت إلى ضرورة إجراء زيادة أخرى في تلك الضرائب.