0,6% نموا في الاقتصاد الكوري في الربع الثاني من 2018

Photo : YONHAP News

شهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 0,6% في الربع الثاني من هذا العام، وهو معدل أقل قليلاً من التقديرات السابقة.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0,6%، ليصل إلى 397,96 تريليون وون.ويعتبر هذا النمو أقل بنسبة 0,4% مقارنة بالنمو الذي تحقق في الربع الأول من هذا العام.وقال البنك المركزي إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قد زاد بنسبة 0,3% فقط في الربع الثاني، في حين حقق الاستثمار في البناء نموا سلبيا بنسبة 2,1% بسبب انخفاض معدلات تشييد المباني السكنية.ونما حجم الصادرات بنسبة 0,4%، بينما شهدت الواردات نمواً سلبيا بلغ 3%، لتحقق الواردات أقل مستوى منذ الربع الثالث من عام 2011.وانخفض الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1% في الفترة من أبريل إلى يونيو نتيجة لتدهور الأوضاع التجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.