مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ تعاني من أضرار بسبب الأمطار الغزيرة

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تعرضت مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" لأضرار بالغة بعد هطلت عليها أمطار كثيفة بلغت معدلاتها في بعض المناطق حوالي 200 ملليمتر، ليلة أمس الاثنين.وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، قدرت المقاطعة حدوث أربعة انهيارات أرضية، و 48 حالة من الفيضانات، و13 انهيارا طينيا.وكانت المقاطعة قد شهدت مساء أمس الاثنين أمطارا غزيرة بلغ معدلها أكثر من 60 ملليمترا في الساعة، في المتوسط.وقالت سلطات مكافحة الحرائق في المحافظة إنها أنقذت 12 فرداً بعد أن تلقت أربعة تقارير بأنهم أصبحوا معزولين بسبب الفيضانات.وشهد جبل "أو آم" في "تشونغ جو" أكبر كمية من المطر بلغت 198 ملليمترا، وتلاه كل من "نو أون" في "تشونغ جو" وغو سان".