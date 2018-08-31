1,4% زيادة في أسعار المستهلك في كوريا خلال أغسطس

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ظلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية مستقرة نسبيا في شهر أغسطس الماضي بعد أن عوّض الانخفاضُ في رسوم الكهرباء الزيادةَ الحادة في أسعار المنتجات الزراعية.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1,4% في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وقال التقرير إن المؤشر ظل ينمو في نطاق 1% للشهر الحادي عشر على التوالي، منذ أن سجل زيادة بنسبة 2,1% في سبتمبر من العام الماضي.وأوضح أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط التي زادت بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 7% خلال نفس الفترة. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 30%، وهو أعلى معدل نمو منذ شهر سبتمبر من عام 2016. وفي المقابل، تراجعت أسعار الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 9% تقريبا. وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1,4%، وارتفعت تكلفة تناول الطعام في الخارج بنسبة 2,6% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير أيضا إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار النفط والمواد الغذائية المتقلبة، زاد بنسبة 1% في شهر أغسطس.