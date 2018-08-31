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المحلية

أسعار التأمين الصحي في كوريا ترتفع إلى 7.16% بحلول عام 2022

Write: 2018-09-04 13:00:09Update: 2018-09-04 13:13:13

أسعار التأمين الصحي في كوريا ترتفع إلى 7.16% بحلول عام 2022

قالت هيئة التأمين الصحي في كوريا الجنوبية إن النمو السنوي في أسعار التأمين الصحي الوطني لن يتعدى 3,2%، وهو نفس المتوسط الذي تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية.
ووفقا لتقرير حصل عليه النائب البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "يو جيه جونغ" من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي الوطنية، تخطط الحكومة لرفع أسعار التأمين الصحي بمتوسط يبلغ 3,2% حتى عام 2022.
وبناء على هذه الخطة، من المقرر أن تزيد أقساط التأمين الصحي الفائق بنسبة 3,49% سنوياً فيما بين عام 2019 وعام 2022.
وتنص الخطة على زيادة أسعار التأمين الصحي التي تحددت هذا العام بنسبة 6,24% من الدخل الشهري، لتصل إلى 6,46% في عام 2019، ثم 6,69% في عام 2020، لتصل في النهاية إلى 7,16% بحلول عام 2022.

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