الحكومة تدعو للاستماع للرأي العام حول الإعفاءات العسكرية

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حث رئيس الوزراء "لي ناك يون" إدارة القوى العاملة العسكرية على الاستماع إلى الرأي العام والنظر في مختلف الجوانب المتعلقة بنظام إعفاء الشخصيات الرياضيات البارزة من الخدمة العسكرية الإلزامية.صرح "لي" بذلك اليوم الثلاثاء في أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.وجاءت هذه التصريحات وسط الجدل الدائر حول حصول بعض اللاعبين الذين أحرزوا ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا، على إعفاء من الخدمة العسكرية.وبموجب قانون الخدمة العسكرية في البلاد، يُعفى أصحاب الميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الآسيوية من الخدمة الإلزامية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي تغييرات على قانون الإعفاءات لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.كما أشار إلى أهمية نجاح الفريق الكوري المشترك، وأعرب عن أمله في أن يتم إرسال مثل هذا الفريق بانتظام إلى المسابقات الدولية، مؤكدًا على أن ذلك سيسهم في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.