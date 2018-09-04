كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بعرقلة العلاقات بين الكوريتين

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نددت الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية بقوة بالولايات المتحدة، واتهمتها بعرقلة التقدم في العلاقات بين الكوريتين.واتهمت صحيفة "ردونغ شينمون" اليوم الثلاثاء واشنطن صراحة بعرقلة العلاقات بين الكوريتين مشيرة إلى المشروعات المتوقفة مثل فتح مكتب اتصال بين الكوريتين، وإعادة ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، وإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك.وألقت الصحيفة باللوم على الولايات المتحدة في تقسيم الشعب الكوري والتسبب في القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، وقالت إن الولايات المتحدة ستجد نفسها في مكان أفضل إذا بدأت في التصرف كقوة عظمى.جاء ذلك وسط حالة من الجمود في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد إلغاء زيارة رئيس الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، وقبل يوم من الزيارة المقررة التي سيقوم بها وفد خاص كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ.