القروض الأسرية في أغسطس تتجاوز 550 تريليون وون

تجاوز حجم القروض الأسرية في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي لدى خمسة بنوك تجارية رئيسية، 550 تريليون وون.ووفقًا لتقرير رسمي، بلغ حجم القروض الأسرية التي أصدترها بنوك "كوك مين" و"شين هان" و"أوري" و"هانا" و"إن إتش"، حوالي 552 تريليون وون، حتى نهاية أغسطس. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 4.6 تريليون عن شهر يوليو، وهو أعلى بكثير من متوسط النمو الشهري البالغ 2.8 تريليون وون للأشهر السبعة الأولى من العام.وقد أدت الزيادة في قروض الرهن العقاري إلى زيادة قيمة القروض الأسرية، وارتفعت القروض العقارية بنحو 2.9 تريليون وون لتصل إلى نحو 392 تريليون وون بنهاية الشهر الماضي، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو في عامين تقريبًا.كما ارتفع حجم القروض الائتمانية للمقرضين بمقدار 909 مليار وون، لتصل إلى 103.5 تريليون وون.