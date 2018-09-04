افتتاح مهرجان بوسان السينمائي بفيلم عن هاربة كورية شمالية

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تم اختيار فيلم كوري جنوبي تدور قصته حول حياة هاربة كورية شمالية ليكون الفيلم الافتتاحي لمهرجان بوسان السينمائي الدولي الثالث والعشرين الذي سيعقد في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من شهر أكتوبر القادم.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس إدارة المهرجان عن الأفلام التي سيتم عرضها في دورة هذا العام، وتتضمن فيلم "الأيام الجميلة" للمخرج "يون جيه رو"، والذي يدور حول حياة امرأة كورية شمالية هربت إلى كوريا الجنوبية.وسوف يختتم المهرجان بعرض فيلم أكشن للمخرج "يون وو بينغ" من هونغ كونغ.وقد تمت دعوة 323 فيلمًا من 79 دولة، مقارنة بـ300 فيلم من 76 دولة في العام الماضي.وستضم دورة هذا العام 115 عملًا رئيسيًا، بما في ذلك 85 فيلمًا طويلا و30 فيلمًا قصيرًا.