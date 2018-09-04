غالوتشي يدعو إلى تنسيق المواقف بين سيول وواشنطن

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قال "روبرت غالوتشي" كبير المفاوضين الأمريكيين خلال الأزمة النووية الكورية الشمالية في عام 1994، إن بيونغ يانغ ستكون دائمًا قادرة على تجديد قدراتها النووية، وتوقع أن تظل كوريا الشمالية للأبد "دولة ذات أسلحة نووية معطلة".جاء ذلك في مقابلة خاصة مع كي بي إس ورلد راديو.وقال إنه يتوجب على المراقبين أن يتوقفوا عن التساؤل عما إذا كانت بيونغ يانغ ستتخلى عن ترسانتها النووية، لأنها لا يمكن أن تفعل ذلك، وطرح حالة اليابان كنموذج.وحول الجمود في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال الدكتور "تشيه كانغ" نائب رئيس معهد آسان للدراسات السياسية، إن سيول وواشنطن قد تكونان على خلاف حول كيفية المضي قدمًا في القضية النووية.ومن جانبه شدد غالوتشي على أنه سيكون من الحيوي بالنسبة لسيول وواشنطن أن يحددا أولويات التحالف بينهما، مع تنسيق الطرق المناسبة للمضي قدمًا بطريقة شفافة.كما قال إن الطريقة الوحيدة لإحراز التقدم ستكون اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي وإقامة نظام للسلام، في وقت واحد.وفي إشارة إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي ألقى فيها باللوم على الصين، قال الدكتور "بيك هاك سون" من معهد سيجونغ إن الربط بين الحرب التجارية مع بكين والقضية النووية لكوريا الشمالية ليس استراتيجية جيدة.