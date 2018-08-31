مجلس الوزراء يوافق على تخفيض فترة الخدمة العسكرية

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انتهت الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة على خطة سيتم بموجبها تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد تدريجيًا، ابتداءً من شهر أكتوبر.وفي اجتماع ترأسه رئيس الوزراء "لي ناك يون" اليوم الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على تخفيض مدة الخدمة العسكرية بثلاثة أشهر للجيش والقوات البحرية، وشهرين للقوات الجوية.وبدءًا من الشهر القادم سيتم تخفيض فترة الخدمة بمقدار يوم واحد لكل أسبوعين، لتتقلص الفترة الكلية إلى 18 شهرًا، للمجندين في الجيش وقوات مشاة البحرية، و20 شهرًا للمجندين في البحرية، و22 شهرًا للقوات الجوية.وفي حالة الجيش، سيتم تطبيق التخفيض على المجندين الذين بدؤوا خدمتهم في الثالث من يناير من العام الماضي.يشار إلى أن تخفيض فترة الخدمة العسكرية كان أحد التعهدات الانتخابية للرئيس "مون جيه إين".