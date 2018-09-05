الوفد الكوري الجنوبي رفيع المستوى يصل إلى كوريا الشمالية

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بدأ الوفد الكوري الجنوبي الذي يضم خمسة مبعوثين من قبل الرئيس "مون جيه إين"، زيارة إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات حول القمة المرتقبة بين الرئيس "مون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ووصل الوفد الجنوبي إلى بيونغ يانغ بعد أن كان قد غادر سيول على متن طائرة من قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" في الساعة السابعة و40 دقيقة من صباح اليوم.ويرأس الوفد "جونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي الرئاسي، ويضم كلا من: "صو هون" رئيس جهاز المخابرات، ونائبه "كيم سانغ كيون"، ونائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ"، ومساعد الرئيس لشؤون الدولة "يون كن يونغ".وتهدف هذه الزيارة إلى تحديد موعد للقمة بين القائدين الكوريين الجنوبي والشمالي، والتي ستكون الثالثة من نوعها في حالة انعقادها، إلى جانب مناقشة سبل دفع العلاقات بين الكوريتين من خلال تنفيذ إعلان "بان مون جوم".كما سيناقش الوفد الجنوبي أيضا مع المسؤولين في الشمال سبل تحقيق إقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة من خلال نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.ومن المقرر أن يسلم الوفد رسالة من الرئيس "مون جيه إين" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وسوف يعود الوفد الكوري الجنوبي إلى سيول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.