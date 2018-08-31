قمة بين مون ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

Photo : KBS News

أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أنه تم الاتفاق على عقد قمة بين الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر لها أن تعقد في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية "سارا ساندرز" إن الرئيسين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال محادثة هاتفية جرت بينهما أمس الثلاثاء، لكنها لم توضح الموعد الدقيق الذي سيتم فيه عقد القمة.وأضافت "ساندرز" أن الرئيسين ناقشا آخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الجهود المستمرة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت "ساندرز" أيضا إن "مون" أطلع "ترامب" على خطة إرسال وفد من المبعوثين الخاصين إلى بيونغ يانغ للالتقاء مع "كيم".ومن ناحية أخرى، قال "جونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يقود الوفد الخاص المكون من خمسة أعضاء إلى كوريا الشمالية، إنه لم يتم تحديد موعد الالتقاء مع الزعيم الشمالي، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد جداول زمنية مفصلة بعد وصول الوفد إلى بيونغ يانغ.