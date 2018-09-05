انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لأول مرة منذ 6 أشهر

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انخفض احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي في شهر أغسطس الماضي، لأول مرة منذ ستة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض بمقدار مليار و320 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، ليصل الى 401,1 مليار دولار فى نهاية أغسطس.وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد ظل يحقق مستويات قياسية شهريا في الفترة من مارس إلى يوليو.وأرجع البنك المركزي سبب الانخفاض الأخير إلى ضعف العملات الدولية مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في الأصول غير الدولارية.وكانت كوريا الجنوبية قد تمكنت من احتلال المركز التاسع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي منذ شهر يوليو الماضي، بينما تصدرت الصين القائمة وتلتها اليابان ثم سويسرا.