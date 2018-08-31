فريق كوري موحد يفشل في المشاركة في بطولة التجديف بسبب التأشيرات

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تبين أن فريق التجديف الكوري الموحد، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في دورة الألعاب الآسيوية، لن يتمكن من التنافس في بطولة العالم للتجديف التي ستفتتح الأسبوع القادم، بسبب مشاكل في تأشيرات الدخول.وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، اليوم الأربعاء، أن الوفد الكوري المشترك ان يتمكن من المشاركة في البطولة لأن الرياضيين الكوريين الشماليين لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.ونقل التقرير عن "روس سولي" مدير الإعلام والاتصالات في الاتحاد الدولي للتجديف قوله إن الاتحاد التقى باتحادات القوارب في الكوريتين خلال دورة الألعاب الآسيوية، وأنه ظل على اتصال باللجنة الأولمبية الدولية والسلطات الأمريكية ذات الصلة، ولكن اتضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت للحصول على تأشيرات دخول أمريكية للرياضيين الكوريين الشماليين.وكان الفريق الموحد بين الكوريتين قد حصل على ميدالية ذهبية في منافسات التجديف للسيدات لمسافة 500 متر ضمن دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في إندونيسيا، ليصبح أول فريق موحد بين الكوريتين يفوز بميدالية ذهبية في منافسة رياضية عالمية، كما فاز الفريق بميداليات برونزية في منافسات 200 متر و100 متر للرجال.