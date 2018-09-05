المسؤول رقم 3 في الصين يحضر احتفال كوريا الشمالية بذكرى تأسيسها

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أعلنت الصين أنها سترسل رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب "لي تشانشو" إلى بيونغ يانغ يوم السبت القادم كمبعوث خاص من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للمشاركة في احتفال كوريا الشمالية بذكرى تأسيسها. وجاء هذا الإعلان بعد تكهنات بأن الرئيس الصيني سيقوم بأول زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية لقضاء عطلة كبيرة.ووفقا لتقرير بثته قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية الرسمية أمس الثلاثاء، سيقود "لي"، الذي يعتبر المسؤول رقم 3 في الصين، وفدا لحضور مراسم احتفال كوريا الشمالية بالذكرى السبعين على تأسيس نظامها الحاكم، يوم الأحد القادم.ويعد "لى" أعلى مسؤول صينى يزور كوريا الشمالية منذ تولي "كيم جونغ أون" السلطة.ومن ناحية أخرى، نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، والتي تديرها الدولة، تقريرا حول رحلة المسؤول الصيني في نفس الوقت الذي صدر فيه التقرير الصيني.ويقول المراقبون إن "لي" سيسعى للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي والتوسط في محادثات نزع الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي تعاني حاليا من الجمود بسبب الخلافات في وجهتيْ نظر بيونغ يانغ وواشنطن.