مون يجري محادثات هاتفية مع ترامب قبيل زيارة الوفد الجنوبي إلى الشمال

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قبل يوم واحد من زيارة مبعوثيه الخاصين إلى بيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" إن الرئيسين ناقشا خلال المحادثة التي استمرت 50 دقيقة، سبل تعزيز التعاون بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، والالتقاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استراتيجية التعامل مع كوريا الشمالية والتعاون في القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية.وأوضح "مون" لـ"ترامب" أنه سيرسل وفدا إلى كوريا الشمالية برئاسة مبعوثه الخاص لمناقشة سبل إقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. كما أخبره بأن الوقت الآن يعتبر وقتا محوريا لتحقيق السلام، وأكد على أن هذه الجهود تسير جنباً إلى جنب مع جهود نزع السلاح النووي الكامل. وقال إن تحسين العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ وتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة سيسهم في نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في المنطقة. وردا على ذلك، أعرب "ترامب" عن أمله في أن يحقق الوفد الكوري الجنوبي نتائج طيبة من الزيارة، وطلب من "مون" إبلاغه بتلك النتائج.كما أعرب أيضا عن أمله في أن تنجح القمة المرتقبة بين الكوريتين المقرر أن تعقد هذا الشهر، في تعزيز العلاقات بين الكوريتين وتحقيق نتائج قوية في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرئاسي إن سيول تسعى لترتيب قمة بين "مون" و"ترامب" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر.