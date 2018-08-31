عدد المراسلين الأجانب في كوريا يتجاوز 300

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تجاوز عدد المراسلين الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية 300 مراسل، لأول مرة.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة اليوم بأن عدد المراسلين المقيمين والمسجلين في مركز دعم الأخبار الأجنبية التابع لمكتب الثقافة والعلاقات العامة الخارجية قد بلغ 310 مراسلين تابعين لـ116 وكالة إخبارية من 20 دولة.ويذكر أن مركز دعم الأخبار الأجنبية افتتح في عام 2013، وقد بلغ عدد المراسلين الأجانب وقتها 266 مراسلا تابعا لـ86 وكالة إخبارية من 15 دولة.وحسب ترتيب الدول، احتلت اليابان المركز الأول بـ119 مراسلا من 24 وكالة، ثم الولايات المتحدة بـ60 مراسلا من 29 وكالة، والصين بـ54 مراسلا من 16 وكالة، وبريطانيا بـ23 مراسلا من 6 وكالات، وفرنسا بـ11 مراسلا من 6 وكالات، وروسيا بـ7 مراسلين من 6 وكالات، ليمثل عدد المراسلين اليابانيين والأمريكيين والصينيين 75% من إجمالي عدد المراسلين الأجانب المقيمين في البلاد.وقد أرسلت صحف "غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" و"يو إس إيه" الأمريكيتين، وقناة "بروسيابن سات -1" التلفزيونية الألمانية مراسليها إلى كوريا هذا العام، كما افتتحت وكالة "روسيا سيغودنيا" الحكومية الروسية مكتبا فرعيا لها في كوريا، وأعادت وكالة "يونايتدبرس" الأمريكية للأنباء إرسال مراسل لها إلى كوريا مؤخرا.وقال مسؤول في مكتب الثقافة والعلاقات العامة الخارجية إن السبب في هذه الزيادة يرجع على الأرجح إلى ارتفاع اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بكوريا الجنوبية نتيجة للتطورات في شؤون شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية والقمم بين الكوريتين.من ناحية أخرى، يخطط مركز دعم الأخبار الأجنبية لإنشاء مركز صحفي من أجل مساعدة المراسلين الأجانب على تغطية الأخبار حول قمة بين الكوريتين من المقرر عقدها هذا الشهر.