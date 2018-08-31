نشر مقالة علمية كورية شمالية في مجلة علمية كورية جنوبية

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تبين أن بعض العلماء الكوريين الشماليين قاموا بنشر مقالة علمية لهم حول نظام الكمبيوتر، في مجلة علمية كورية جنوبية، لأول مرة.ونُشرت المقالة العلمية التي شارك في كتابتها 6 أساتذة كوريين شماليين، بمن فيهم "لي إيل نام" الأستاذ في جامعة "كيم إيل سونغ"، في عدد شهر أغسطس من المجلة التي تصدرها المؤسسة الكورية للمعلومات عن الإنترنت باللغة الإنجليزية .وتتناول المقالة طريقة زيادة سرعة معالجة السحابة السيبرانية لتخزين الملفات في جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتم فيها استخدام أكثر طرق الذكاء الاصطناعي تقدما والقائمة على أساس الهندسة البيولوجية.وصرحت المؤسسة الكورية الجنوبية بأن المقالة نشرت بعد أن أعرب العلماء الكوريون الشماليون عن رغبتهم في نشرها في المجلة.حسب الصندوق الكوري الجنوبي لتنمية الأبحاث العلمية، بلغ عدد المقالات العلمية الكورية الشمالية المنشورة في المجلات العلمية الدولية خلال الخمس سنوات الماضية 76 مقالة فقط، وقال إنه من النادر نشر مقالات علمية كورية شمالية على الصعيد الدولي، وأيضا من النادر جدا نشرها في مؤسسة عملية كورية جنوبية.وأعرب العلماء الكوريون الشماليون عبر بريد إلكتروني أرسلوه إلى المؤسسة الكورية الجنوبية عن نيتهم إجراء بحوث مشتركة بين الكوريتين في المستقبل.وقد تبين أيضا أن هؤلاء الأساتذة حصلوا على موافقة على نشر مقالتهم من قبل السلطات الكورية الشمالية.ويرى المراقبون أن هذه الخطوة غير العادية من قبل كوريا الشمالية تشير إلى رغبتها في إجراء تبادلات علمية نشطة بين الكوريتين اعتمادا على ثقتها بتراكم نتائج البحوث لديها.