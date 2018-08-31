أكثر من 7 ملايين سائح زاروا كوريا هذا العام

تجاوز عدد الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولي هذا العام، 7 ملايين.وقال مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل أمس إن عدد الزوار الأجانب بلغ 7 ملايين و7 آلاف و330 شخصا منذ بداية هذا العام وحتى الأول من هذا الشهر، ليسجل رقما قياسيا.وأشار المكتب إلى أنه تم تسجيل 7 ملايين شخص يوم 7 أكتوبر في العام الماضي، وهو ما يعني أنه تم تحقيق هذا العدد في هذا العام في فترة أقصر بأكثر من شهر واحد.وحسب ترتيب الدول، بلغ عدد الزوار الصينيين مليونين و91 ألفا و84 شخصا هذا العام بزيادة 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار اليابانيين مليونا و54 ألفا و207 أشخاص بزيادة 25%، والأمريكيين 600 ألف و204 أشخاص بزيادة 8%.وقالت وزارة العدل إن السياحة الفردية للصينيين زادت هذا العام، كما زاد عدد السياح اليابانيين الشباب زيادة كبيرة إلى جانب زيادة السياح الفيتناميين نتيجة لارتفاع موجة الثقافة الكورية "هاليو" هناك.وتوقعت الوزارة أن يتجاوز عدد الزوار الأجانب هذا العام العدد المسجل في عام 2016 والذي بلغ 10 ملايين و10 آلاف و952 شخصا، ليسجل رقما قياسيا جديدا من حيث عدد السياح الأجانب الذين يصلون إلى كوريا عبر مطار إنتشون.من ناحية أخرى بلغ عدد الكوريين الذين غادروا البلاد عبر مطار إنتشون هذا العام 14 مليونا و410 آلاف و897 شخصا، بزيادة 9.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العدد فيه 13 مليونا و138 ألفا و328 شخصا.