إزالة الألغام في كوريا الجنوبية تستغرق 200 عام

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قال مسؤول في القوات البرية الكورية الجنوبية أمس إن عملية إزالة جميع الألغام الأرضية في البلاد ستستغرق حوالي 200 عام، حتى ولو شاركت فيها جميع الكتائب الهندسية الإحدى عشرة.وشدد المسؤول على ضرورة إنشاء مركز خاص لإزالة الألغام من أجل الاستخدام السلمي للمنطقة منزوعة السلام، تنفيذا لما جاء في إعلان "بان مون جوم".وكانت القوت البرية قد نفذت عمليات لإزالة الألغام في المنطقة منزوعة السلاح استعدادا لمشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين في فترتي حكومة الرئيس" كيم ديه جونغ " والرئيس "روه مو هيون" السابقتين.وأكد المسؤول على ضرورة تطبيق نظام آلي لإزالة الألغام عن بُعد واستخدام التقنيات الجديدة بالطائرات دون طيار، من أجل ضمان السلامة في عملية إزالة الألغام.