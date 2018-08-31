زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض ينتقد سياسة النمو بقيادة الدخل

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ألقى "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي كلمة في البرلمان اليوم انتقد فيها بشدة سياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين" المسماة بـ"النمو بقيادة الدخل".وأوضح أن الأزمات في قطاع التوظيف وفي التوزيع وفي النمو جاءت متلازمة بسبب هذه السياسة التي قامت بدور رئيسي في انهيار الاقتصاد الوطني، واتهمها أيضا بأنها ستخلق حلقة سيئة من ارتفاع الحد الأدنى للأجور واستنفاذ فرص العمل وارتفاع الضرائب.واقترح في هذا الصدد إجراء مناقشات مفتوحة حول إمكانية إلغائها.كما أكد على ضرورة تنفيذ تحول كبير في السياسات من أجل حل انخفاض الخصوبة مشيرا إلى ضرورة تنفيذ "سياسة النمو بقيادة الخصوبة" بدلا من "سياسة النمو بقيادة الدخل".واقترح أيضا إنهاء الأضرار الناجمة عن نظام الرئاسة السلطوية من خلال تعديل الدستور وتعديل نظام الدوائر الانتخابية في آن واحد.