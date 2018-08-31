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التقى الوفد الكوري الجنوبي الخاص مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، لنقل رسالة شخصية من الرئيس مون جيه إين.وقد أبلغ المتحدث الرئاسي كيم إيوي كيوم الصحفيين حول الاجتماع برسالة نصية. وقال إن الوفد سيرجع إلى سيول الليلة، بعد تناول العشاء مع الزعيم الشمالي.وقد غادر الوفد المكون من خمسة أعضاء، بقيادة مستشار الأمن القومي تشانغ إيوي يونغ، إلى بيونغ يانغ صباح اليوم الأربعاء، للاجتماع مع نظرائهم من الشمال.وتهدف هذه الزيارة إلى تحديد موعد للقمة المرتقبة بين الزعيمين، التي ستعد القمة الثالثة بينهما حال انعقادها.وسوف يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للكشف عن نتائج زيارته.