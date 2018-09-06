إغلاق مطار كانساي الياباني لمدة 3 أيام

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ظل حوالي 3 آلاف مسافر محتجزين ليلة أمس في مطار "كانساي" في مدينة أوساكا اليابانية بسبب إعصار "جيبي" الذي ضرب غرب اليابان يوم 4 من هذا الشهر.وقال عدد من شهود العيان إن مئات المسافرين الكوريين موجودون حاليا في هذا المطار.وقدم الكثير من المسافرين شكاوى لعدم فعالية إدارة المطار وبعض الشركات الجوية في التعامل مع ذلك الوضع.ورغم أن السلطات اليابانية قامت بنقل المسافرين إلى مطار كوبيه ومحطة مترو بالقرب من مطار "كاساي" باستخدام سفن وحافلات منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث ظل عدد كبير من المسافرين في المطار لليلتين متتاليتين.وقالت بعض التقارير إن القنصلية الصينية وفرت خمس حافلات من أجل مساعدة مواطنيها على الخروج من المطار، بينما أطلق بعض المسافرين الكوريين شكاوى من تأخر السفارة الكورية في التعامل مع تلك المشكلة.وعقدت شركة "كانساي إير بورت" التي تدير مطار "كانساي" مؤتمرا صحفيا ليلة أمس قالت فيه إنها لا تعرف موعد استئناف أعمال المطار في الوقت الحاضر.تجدر الإشارة إلى أن إعصار "جيبي" أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة حوالي ستمائة آخرين.