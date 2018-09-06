ارتفاع عدد السفن الصينية غير الشرعية لصيد الأسماك في موسم السلطعون

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رصدت السلطات الكورية ارتفاعا في عدد السفن الصينية غير الشرعية مجددا عند جزيرة "يون بيونغ" في البحر الغربي، حيث يبدأ هذه الأيام موسم صيد السلطعون الأزرق.وطبقا لتقرير صادر عن الشرطة البحرية في المنطقة الوسطى اليوم، تشهد المنطقة البحرية القريبة من خط الحد الشمالي في البحر الغربي 46 سفينة صينية في المتوسط يوميا تمارس الصيد غير الشرعي، مع بدء موسم صيد السلطعون الأزرق الخريفي.ويزيد هذا العدد بـ3 أضعاف بالمقارنة مع الشهر الماضي الذي شهد فترة حظر الصيد وبلغ فيه عدد السفن غير الشرعية 13 سفينة في المتوسط.ومع بداية هذا الشهر ظهر حوالي 20 سفينة صينية في المتوسط يوميا في المنطقة البحرية القريبة من جزيرة "يون بيونغ"، بينما ظهرت 19 سفينة في المتوسط في المنطقة البحرية القريبة من جزيرة "سو تشونغ".ومن المتوقع أن يزداد عدد السفن الصينية غير الشرعية بشكل كبير بعد منتصف الشهر القادم.وفي هذا الصدد قال مسؤول في الشرطة البحرية الكورية إن عدد السفن الصينية غير الشرعية يزداد مع بدء أعمال صيد السلطعون الأزرق هذا الشهر، مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بتعزيز أعمال الحظر والمراقبة حتى يعمل الصيادون الكوريون في المناطق البحرية الكورية باطمئنان.