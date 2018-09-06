بدء العروض الغنائية لفرقة بي تي إس في لوس أنجليس

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تبدأ فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية المشهورة عالميا في تقديم عروض متجولة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية اليوم.وأمام مركز "إل إيه ستيبُلز" الذي سيتم فيه تقديم عرضها تجمع الكثير من أولئك الذين سهروا وهم يجهزون مخيمات أيضا بعد أن جاؤوا من مختلف أرجاء القارة الأمريكية من أجل مشاهدة عرض الفرقة.ومن المقرر أن يتم تقديم 4 عروض حتى نهاية هذا الأسبوع في تلك المدينة الأمريكية.ورغم بيع كل التذاكر إلا أن بعض محبي الفرقة ظلوا واقفين في صفوف منذ 3 أيام من أجل احتلال أماكن قريبة من خشبة المسرح في منطقة المتفرجين الواقفين.وبثت وسائل الإعلام الأمريكية هذا المشهد الطريف بثا حيا وقدمت فرقة بي تي إس بالتفصيل وأشارت إلى أن الفرقة احتلت قمة قائمة بيلبورد لترتيب أكثر الأغاني شعبية للمرة الثانية، حيث تتمتع بشعبية منقطعة النظير في مختلف أنحاء العالم.وأشارت أيضا إلى أن عدد التعليقات أو إعادة التغريدات حول بي تي إس قد تجاوز خمسة ملايين حالة في العام الماضي ليكون أكبر من مجموع إعادة التغريدات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والفنان الأمريكي "جوستين بيبر".وبدءا من عروضها في لوس أنجليس ستدخل الفرقة في عروضها الغنائية العالمية التي تتجول في 16 مدينة حول العالم.