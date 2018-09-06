الاتفاق على عقد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ يوم 18 سبتمبر

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اتفقت الكوريتان على عقد مباحثات القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ أون" لمدة 3 أيام بدءا من يوم 18 وحتى 20 من هذا الشهر في بيونغ يانغ.وقال "جونغ أوي يونغ" المبعوث الخاص للرئيس "مون" إلى كوريا الشمالية اليوم في مؤتمر صحفي أعلن فيه نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ أمس، إنه سلم رسالة من الرئيس "مون جيه إين" بنفسه إلى الزعيم "كيم جونغ أون" حيث أجرى معه مناقشات واسعة ومعمقة بشأن مختلف القضايا الراهنة في العلاقات بين الكوريتين، بما فيها مباحثات القمة.ونقل "جونغ" عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده مرة أخرى على إرادته الثابتة لنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، ونيته التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية.كما اتفقت الكوريتان على مواصلة الحوار الهادف إلى تخفيف التوتر العسكري بينهما والتوصل إلى وسائل مملوسة لبناء الثقة المتبادلة والوقاية من المصادمات العسكرية.وقررا افتتاح مكتب الاتصال بين الكوريتين ليعمل فيه مسؤولو الطرفين بشكل دائم قبل عقد القمة، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في بيان "بان مون جوم".وأضاف "جونغ" أنه سيشرح نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ للأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة، بالتفاصيل، وسيعمل على التعاون الوثيق معها.وأضاف أن الكوريتين ستبذلان جهودا مستمرة لإحراز تقدم فعلي في تطوير العلاقات بينهما ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام فيها.