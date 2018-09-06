زعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح المستقبلي يلقي كلمة أمام البرلمان

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ألقى "كيم كوان يونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض كلمة أمام البرلمان اليوم، حيث انتقد بقوة سياسة النمو بقيادة الدخل التي تنفذها حكومة الرئيس "مون جيه إين"، وأشار إلى أن مؤشرات التوظيف والتوزيع والاستثمار كلها تظهر حالة صدمة، إلى جانب ارتفاع الأسعار.وطالب "كيم" الرئيس "مون" بضرورة التخلي عن السعي للنمو بقيادة الدخل والنظر مباشرة إلى الواقع الاقتصادي، وقال إنه سيعمل على تعديل وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق النظام بشكل مختلف حسب أنواع المهن وأحجام الشركات من خلال تعديل لجنة التعامل البرلمانية مع الحد الأدنى للأجور.كما أوضح أنه سيعمل على الحفاظ على نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا.علاوة على ذلك صرح كيم بأنه يتعاون مع الحزب الحاكم في مسألة الموافقة البرلمانية على بيان "بان مون جوم" مقابل شروط معينة، واقترح مناقشة مسألة الحفاظ على التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الثابت، ومسألة دعوة كوريا الشمالية إلى الالتزام المسؤول ببيان "بان مون جوم" ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.وفيما يتعلق بمسألة تعديل الدوائر الانتخاية التي ينتشر تأييدها في الدائرة السياسية، حث كيم على إدخال نظام النواب التمثيليين على شكل الارتباط، الذي يسمح بالتعبير عن الرأي العام بشكب مباشر، في غضون هذا العام.