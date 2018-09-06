حاملة طائرات نووية أمريكية تصل إلى جزيرة جيجو الشهر القادم

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من المتوقع أن تشارك حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"، التي تعمل بالطاقة النووية، في مهرجان دولي للسفن العسكرية سيقام في جزيرة "جيجو" الكورية الجنوبية الشهر القادم.وسوف تشارك أيضا حوالي 50 سفينة حربية محلية وأجنبية في المهرجان الذي تنظمه القوات البحرية الكورية في ميناء "جيجو" بدءا من العاشر من الشهر القادم وعلى مدار 5 أيام.وستشارك الولايات المتحدة في المهرجان بـ4 سفن حربية، بما فيها حاملة الطائرة النووية "رونالد ريغان".تجدر الإشارة إلى أن المهرجان عبارة عن استعراض للسفن الحربية بين الدول الصديقة.وتسمى حاملة الطائرات "رونالد ريغان" بـ"القاعدة العسكرية الطافية" حيث تبلغ مساحة ظهرها ألفا و800 متر مربع، أي ثلاثة أضعاف مساحة ملعب قياسي لكرة القدم.ومن المقرر أيضا أن تدخل مدمرة يابانية ميناء جيجو، ولكن من المتوقع أن يثير ذلك الجدل في حالة دخولها وهي ترفع علم "الشمس المشرقة" الذي يرمز إلى الفترة الاستعمارية اليابانية.ويذكر أن سفينة يابانية دخلت ميناء "جيجو وهي تعلق علم "الشمس المشرقة"، في مهرجان عام 1998، وعام 2008.