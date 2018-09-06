كيم جونغ أون يعيد التأكيد على نزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم "كيم جونغ أون" أعاد التأكيد على نيته نزع السلاح النووي من بلاده.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تقريرًا اليوم الخميس عن اجتماع "كيم" مع الوفد الكوري الجنوبي رفيع المستوى أمس، في مقر حزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ.وقالت وسائل الإعلام إن "كيم" أبلغ الوفد الجنوبي المكون من خمسة أعضاء، بأنَّه عازم على إزالة خطر الصراع المسلح وإبعاد شبح الحرب عن شبه الجزيرة الكورية، وتحويلها إلى مهد للسلام بلا أسلحة نووية ولا تهديدات نووية.كما شدد أيضًا على ضرورة أن تعمل الكوريتان معًا بشكل استباقي لتحقيق نزع السلاح النووي.وقد تسلَّم "كيم" رسالة شخصية من الرئيس "مون جيه إين"، وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس الكوري الجنوبي فيما يتعلق بالقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي انعقدت في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.وأضاف التقرير أيضًا أن "كيم" وأعضاء الوفد الجنوبي ناقشوا الجدول الزمني لعقد القمة الثالثة بين الكوريتين في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لم تكشف عن موعد محدد.