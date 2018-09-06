واشنطن تشدد على موازاة التقدم في نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين

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أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على ضرورة أن يكون التقدم في العلاقات بين الكوريتين متوازيا مع التقدم في عملية نزع السلاح النووي.وأدلى مسؤول في مكتب المتحدث باسم الوزارة بهذا التصريح أمس الأربعاء عندما طُلِب منه التعليق على آخر زيارة قام بها الوفد الخاص الذي أرسله الرئيس "مون جيه إين" إلى بيونغ يانغ.وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده شددت خلال القمة مع بيونغ يانغ على إعلان "بان مون جوم"، لأن التحسن في العلاقات بين الكوريتين يجب أن يتم بالتوافق مع التقدم المحرز في نزع السلاح النووي.وقد أصدر قائدا الكوريتين إعلان "بان مون جوم" في ختام القمة الأولى بينهما في أبريل، وتعهدا بتحسين العلاقات بين الجانبين ومتابعة "الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".وأضاف المسؤول الأمريكي أنه كما ذكر الرئيس "مون جيه إين"، لن يمكن تحسين العلاقات بين الكوريتين بصورة منفصلة عن حل البرنامج النووي لكوريا الشمالية.