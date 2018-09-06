ترامب يشير إلى توقيع اتفاقية منقحة للتجارة الحرة مع كوريا قريبا

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أمس الأربعاء إنه قد يتم توقيع اتفاقية تجارة حرة منقحة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر.وأشار "ترامب" خلال اجتماع مع وزرائه في البيت الأبيض إلى أن توقيع الاتفاقية المنقحة قد يتم خلال مؤتمر الأمم المتحدة في غضون أسبوعين، موضحا أن الاتفاق مع كوريا الجنوبية تم الانتهاء منه منذ شهرين تقريبًا.وقال أيضا إن الجانبين سيقومان بتوقيع الاتفاق خلال احتفال سيعقد في وقت قريب للغاية.وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس "ترامب" والرئيس "مون جيه إين" قد اتفقا على الالتقاء في وقت لاحق من هذا الشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.