منح جائزة الملك سيجونغ التابعة لليونسكو لوزارة التعليم في أورغواي

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منحت منظمة اليونسكو جائزة محو الأمية التي ترعاها الحكومة الكورية الجنوبية، إلى وزارة التعليم في أورغواي، وإلى مشروع تعليمي أفغاني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق يوم السبت.وقالت وزارة الثقافة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن جائزة الملك سيجونغ، التابعة لليونسكو، تقرر منحها هذا العام لوزارة التعليم في أورغواي، لبرنامجها الخاص الذي يقدم للسجناء الشباب بين 20 إلى 35 عامًا برامج لمحو الأمية والتعليم المهني والتدريب.وفي العام الماضي، تمكن 8000 من أصل 9500 سجين شاركوا في البرنامج من إكماله بنجاح، وكان ما يقرب من 70% منهم من النساء.كما تلقَّت جمعية "مساعدة أفغانستان من أجل التعليم" جائزة الملك سيجونغ على جهودها في توفير فرص التعليم لنحو 3000 من النساء والفتيات المهمشات، منذ عام 2003.يشار إلى أن جائزة الملك سيجونغ، الذي أنشأ الأبجدية الكورية "هانغول"، قد تأسست في عام 1989، وتعطي اعتبارًا خاصًّا لجهود محو الأمية والتعليم والتدريب.وسوف يقام حفل توزيع الجوائز هذا العام غدا الجمعة، في مقر منظمة اليونسكو في باريس.